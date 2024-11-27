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الأربعاء 27 نوفمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

بعد افتتاحها أمس.. محافظ الدقهلية في زيارة مفاجئة للوحدة الصحية بكفر الجنينة

جانب من الزيارة المفاجئة
جانب من الزيارة المفاجئة
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فاجأ اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية الوحدة الصحية بقرية كفر الجنينة مركز نبروه  اليوم بوجوده بينهم داخل الوحدة ،للوقوف على مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين دون الإعلان عن الزيارة ودون التجهيز لها.

وقال محافظ الدقهلية إنه بالأمس افتتح الوحدة الصحية في زيارة معلنة واليوم جئت لأرى بعيني سير العمل على الطبيعة دون ترتيبات ودون موعد ودون إعلان عن الزيارة للوقوف على حقيقة أداء الوحدة ومدى تقديمها للخدمة وتلبية احتياجات المواطنين بشكل حقيقي.

وأشار "مرزوق" إلى أنه يرى بنفسه ليطلع على الحقيقة الملموسة من واقع العمل والأداء بدون موعد وبدون ترتيبات، مؤكدا أن هذا هو العمل الحقيقي الذي نسعى لتوفيره لأهلنا في كل مكان ونطمئن على وصول الخدمات لهم في كافة المجالات.

وتفقد محافظ الدقهلية جنابية ترعة كفر الجنينة حيث توقف عندها بالأمس خلال افتتاحه الوحدة الصحية،وأكد أنه جاء اليوم ليضع الحلول المناسبة في إطار القانون،وكلف رئيس مركز ومدينة نبروه بالتنسيق مع الري والبدء في تطهير الترعة وإقامة سور حماية ومنع إلقاء أي مخلفات فيها حفاظا على صحة وسلامة الأهالي والمظهر العام.

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الدقهلية اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية مركز نبروة مدينة نبروة