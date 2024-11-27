ميقاتي يطالب إسرائيل بالالتزام باتفاق وقف إطلاق النار والانسحاب من لبنان

طالب نجيب ميقاتي، رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، إسرائيل بالالتزام باتفاق وقف إطلاق النار والانسحاب من لبنان، وذلك خلال كلمته في مؤتمر صحفي عرضته فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الأربعاء.

وأضاف ميقاتي، «طوينا مرحلة من أقصى مراحل المعاناة التي عاشها اللبنانيون على مدار تاريخهم، والحكومة لم تتوان عن الاضطلاع بدورها منذ اليوم الأول للحرب الإسرائيلية.

وتابع ميقاتي، رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية: «متمسكون بسيادة الدولة اللبنانية برا وبحرا وجوا، ونؤكد تعاوننا مع قوات يونيفيل في الجنوب اللبناني، ونطالب إسرائيل بالالتزام بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار والانسحاب من الأراضي اللبنانية المحتلة، ونأمل في إعادة انتظام عمل المؤسسات الدستورية في لبنان وانتخاب رئيس للجمهورية».

واستكمل، «نؤكّد المرجعية الأمنية للجيش اللبناني بما يسقط الحجج التي يختبئ خلفها الاحتلال، وسقوط 46 شهيدا وعدد من المصابين في صفوف الجيش اللبناني جراء الحرب الإسرائيلية، ونثمن جهود الجيش ونشيد بدوره لإعادة الأمن والاستقرار إلى الجنوب اللبناني، وجهود رئيس مجلس النواب نبيه بري، وتعاونه مع الحكومة للتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان».