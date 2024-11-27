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الأربعاء 27 نوفمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

تباين مؤشرات البورصة بمنتصف تعاملات الأربعاء

البورصة
البورصة
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تباينت مؤشرات البورصة، في منتصف تعاملات، اليوم الأربعاء، وهبط مؤشر البورصة الرئيسي "EGX30" بنسبة 0.58%، ليصل إلى مستوى 30,109.76 نقطة.

كما انخفض مؤشر الشريعة "EGX33 Shariah" بنسبة 0.11%، وصولًا إلى مستوى 3,129.55 نقطة، وتراجع أيضًا مؤشر "EGX30-TR" بنسبة 0.5%، مسجلًا 13,243.61 نقطة، وكذا مؤشر EGX30capped بنسبة 0.58%، ليصل إلى مستوى 37,282.02 نقطة.

بينما صعد مؤشر البورصة للأسهم الصغيرة والمتوسطة "EWI-EGX70" بنسبة 0.22%، وصولًا إلى 8,382.62 نقطة، وارتفع المؤشر الأوسع نطاقًا "EGX100" بنسبة 0.04%، ليصل إلى مستوى 11,486.84 نقطة، وكذا مؤشر EGXSP بنسبة 0.03%، وصولًا إلى 6,543.24 نقطة.

البورصة منتصف تعاملات الأربعاء