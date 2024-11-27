رئيس وزراء العراق: نسعى لتعزيز التعاون الثنائي مع الكويت في عدد من المجالات

أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أهمية العلاقات الثنائية بين العراق والكويت، وقال: إن حكومة بغداد تسعي إلى تعزيز التعاون الثنائي مع الكويت في المجالات الاقتصادية والاستثمارية.

وأوضح رئيس الوزراء العراقي- خلال لقائه اليوم /الأربعاء/ سفير دولة الكويت لدى العراق طارق عبد الله الفرج بمناسبة انتهاء مهامّ عمله، وفقا للوكالة الوطنية العراقية(نينا) - أن الحكومة تعمل على تعزيز التعاون الثنائي في المجالات الاقتصادية والاستثمارية وسائر القطاعات التنموية.. معربا عن تقديره لجهود سفير الكويت لما بذله طوال مدة عمله في العراق.

وشدد الجانبان على مواصلة اللجان المشتركة لأعمالها واجتماعاتها في مختلف القضايا والملفات التي تتطلب استمرار الحوار بما يضمن مصالح البلدين الشقيقين، وتعزيز الشراكة الثنائية والتضامن.

