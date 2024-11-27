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الأربعاء 27 نوفمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الصين ترحب باتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله في لبنان

إسرائيل وحزب الله
إسرائيل وحزب الله
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قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينج اليوم الأربعاء إن الصين تتابع عن كثب الوضع بين لبنان وإسرائيل، وترحب باتفاق وقف إطلاق النار الذي توصلت إليه الأطراف المعنية.
وقال ماو -في تصريحات صحفية ردا على سؤال حول تعليق الصين على هذه المسألة- إن الصين تتابع عن كثب الوضع بين لبنان وإسرائيل ودعت باستمرار جميع الأطراف إلى الالتزام بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701.
وأضاف ماو -حسبما نقلت صحيفة تشاينا ديلي الصينية- إن الصين تدعم جميع الجهود التي تساهم في تخفيف التوترات وتحقيق السلام، وترحب باتفاق وقف إطلاق النار الذي توصلت إليه الأطراف المعنية.
وأشار ماو في الوقت نفسه، إلى أن الصين ترى أن الفشل في تحقيق وقف إطلاق النار في غزة هو السبب الجذري للاضطرابات المستمرة في الشرق الأوسط. وأضاف أن جميع الأطراف يجب أن تعمل معا لتعزيز وقف إطلاق النار الفوري والدائم في غزة.
 

وقف اطلاق النار إسرائيل وحزب الله لبنان