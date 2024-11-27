تنظيم قافلة علاجية شاملة بالواحات البحرية بالتعاون مع جامعة الأزهر

ثمن المهندس عادل النجار محافظ الجيزة الدور الذي تقوم به مؤسسة الأزهر تحت قيادة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف والتعاون مع محافظة الجيزة سواء في تنظيم القوافل الدينية الدعوية التي تقوم بتجديد الخطاب الديني ونشر صحيح الدين أو القوافل الطبية والتنموية الشاملة التي تقدم خدماتها للمواطنين في مختلف مناطق المحافظة.

تصريحات المحافظ جاءت خلال استقباله وفدا من أعضاء القافلة التنموية الشاملة لجامعة الأزهر قبل توجهها إلى مركز الواحات البحرية ومدينة الباويطي لتقديم خدماتها الطبية لأهالي المركز علي مدار يومين.

وأكد المحافظ على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنظيم المزيد من الفعاليات العلاجية والتوعوية بكافة القطاعات تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية وفي إطار المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان" تحقيقا لخطط التنمية المستدامة وتنفيذاً لإستراتيجية مصر 2030.

وكلف محافظ الجيزة خلال اللقاء بتوفير سيارات لنقل الحالات التي تستدعي تدخلات جراحية وإجراء عمليات عاجلة لمستشفيات جامعة الأزهر لتوفير الرعاية الصحية اللازمة لهم، وذلك في إطار التعاون المثمر مع جامعة الأزهر برئاسة الدكتور سلامة جمعة داود رئيس الجامعة، لافتا أنه سيتم بحث التعاون مع المحافظات المجاورة والجهات المعنية لدعم مستشفى الواحات البحرية بأعداد اضافيه من الأطباء مع توفير الحوافز المادية اللازمه لتحسين الخدمات العلاجية المقدمة لأهالي الواحات البحرية.

وأوضحت الدكتورة سناء أحمد، المنسق العام للقافلة ورئيس قسم طب وجراحة العيون بكلية الطب جامعة الأزهر، أن القافلة ستقوم بتوقيع الكشف الطبي على المواطنين في 8 تخصصات طبية وهي (الأسنان، الجراحة، الرمد، النساء، جراحة المناظير، القلب، الأنف والأذن، الباطنة) مع تقديم العلاج المجاني بالإضافة إلى توفير اللقاحات والامصال للماشية وإجراء الكشف البيطري كخدمة للمربين بمركز الواحات البحرية.