مسئول لبناني: رفع الأنقاض وفتح الطرق لتسهيل عودة المواطنين إلى قراهم

أكد رئيس اتحاد بلديات إقليم التفاح اللبناني بلال شحاده، أنه نظرا للوضع المأساوي في القرى اللبنانية، حيث الدمار وتضرر البنى التحتية وحجم الأضرار الضخم، تقوم البلديات والجمعيات الخيرية برفع الأنقاض وإزالة الركام وفتح الطرق تسهيلا على المواطنين العائدين إلى قراهم.

وقال شحاده - في مداخلة مع التليفزيون اللبناني اليوم /الأربعاء/ - "كانت هناك خطط مسبقة للعمل عقب وقف إطلاق النار، من خلال خلية أزمة تجتمع لتحديد الأولويات، تبدأ عملها بمسح الأضرار للمنازل المتضررة التي يمكن صيانتها وتجهيزها للسكن، وإعداد برامج للانتهاء من الأعمال لكي يعود المواطنون لمنازلهم، إضافة إلى برامج لصرف بدل إيواء للمساهمة في التخفيف عن المواطنين".

وأوضح أنه تم البدء منذ صباح اليوم بصيانة الكهرباء والماء، وتعمل دوائر دولة لبنانية من الوزراء والمحافظين والمسئولين والمنظمات والجمعيات والمتطوعين، في كل اللحظات السابقة والحالية دون كلل لتقديم الخدمات اللازمة للمواطنين.

