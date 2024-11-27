ضبط 3 أطنان مواد غذائية مجهولة المصدر بالشرقية

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالشرقية حملة مكبرة للمرور والتفتيش على المحال التجارية والمخازن بنطاق مركز الزقازيق ، برئاسة المهندس عبدالكريم عوض الله وكيل الوزارة وبحضور المهندس أحمد القواشتي مدير عام الإدارة العامة للتجارة الداخلية والمهندس عبد اللطيف النجار والمهندس سعيد الشرقاوي وشيرين ممدوح وهبة على ومحمد عبد السلام ، برفقة الطب البيطري وهيئة الدواء المصري وأسفرت الحملة عن تحرير المحضر رقم ٣٦١٧٦ جنح مركز الزقازيق ضد صاحب مخزن مواد غذائية وتم ضبط ٤٠ كرتونة شيكولاته و ٥٠ كرتونة كاكاو بالبندق و١٠٠ كرتونة شيكولاته سادة و١٥٠علبة كريمة بندق و٢٢ كرتونة شيكولاته سادة بإجمالي كمية قدرها ٣٦٢ كرتونة ما يعادل ٢ طن و ٥٠٠ كيلو شيكولاتة متنوعة مجهولة المصدر .

وباستكمال أعمال الحملة تم تحرير محضر رقم ٣٦١٧٧ جنح مركز الزقازيق ضد صاحب مخزن ملابس حريمي وتم ضبط ٥٠٠ عباية حريمي منزلية مجهولة المصدر.

كما تم تحرير محضر رقم ٣٦١٧٩ جنح مركز الزقازيق ضد صاحب مخزن منظفات وتم ضبط ٥٠ كرتونة مسحوق مجهول المصدر .

وتم تحرير محضر رقم ٣٦١٧٨ جنح مركز الزقازيق ضد صاحب مخبز سياحي وتم التحفظ على ١٠ شكائر دقيق فاخر مجهول المصدر بإجمالي كمية قدرها ٥٠٠ كيلو .

كما تم تحرير محضر رقم ١٦٣٦٤جنح ثان الزقازيق ضد صاحب محل مستلزمات طبية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر وتم ضبط ٣جهاز ضغط زئبق و١٤جهاز ضغط ساعة وسماعة طبية وتم تحرير محضر رقم ١٦٣٦٥ جنح ثان ضد صاحب محل مستلزمات طبية منتهية الصلاحية ومحاليل غير مصرح تداولها خارج الصيدليات وتم ضبط ٢٢ زجاجة محلول ٥٠٠ مل.

ومن جانبه كلف المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية المهندس عبد الكريم عوض الله وكيل وزارة التموين بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديرية الصحة والطب البيطري والجهات الرقابية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية المختلفة للتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.