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الأربعاء 27 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

حماس تؤكد التزامها بالتعاون مع أي جهود لوقف إطلاق النار في غزة

خالد مشعل
خالد مشعل
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أعربت حركة حماس عن التزامها بالتعاون مع أي جهود لوقف إطلاق النار في غزة بعد دخول الاتفاق بين إسرائيل وحزب الله حيز التنفيذ.
وقالت المجموعة، إن أي اتفاق بشأن غزة يجب أن يتضمن وقف إطلاق النار الكامل، وانسحاب القوات الإسرائيلية من غزة، وعودة النازحين، وتنفيذ صفقة تبادل أسرى كاملة.
وكان قد بدأ آلاف الأشخاص بالعودة إلى جنوب لبنان بعد ساعات فقط من التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل، وبعد أكثر من شهرين من شن إسرائيل حملة جوية على لبنان.
وتحدثت تقارير عن اختناقات مرورية على الطريق السريع، على الرغم من تحذيرات الجيش الإسرائيلي بعدم العودة إلى القرى التي نزح سكانها قسراً أثناء الحرب، والقلق من أن وقف إطلاق النار قد لا يدوم.
لا تزال أعمدة الدخان تتصاعد في الهواء بعد عبور السيارة في الضاحية الجنوبية لبيروت أثناء توجهها جنوباً، نتيجة ليلة من القصف الإسرائيلي المكثف على العاصمة، قبل دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.

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