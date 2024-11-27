عودة آلاف اللبنانيين إلى الجنوب بعد اتفاق وقف إطلاق النار

بدأ آلاف الأشخاص بالعودة إلى جنوب لبنان بعد ساعات فقط من التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل، وبعد أكثر من شهرين من شن إسرائيل حملة جوية على لبنان.



وتحدثت تقارير عن اختناقات مرورية على الطريق السريع، حيث كانت السيارات محملة بالعائلات والفرشات المربوطة إلى الأسطح، على الرغم من تحذيرات الجيش الإسرائيلي بعدم العودة إلى القرى التي نزح سكانها قسراً أثناء الحرب، والقلق من أن وقف إطلاق النار قد لا يدوم.

لا تزال أعمدة الدخان تتصاعد في الهواء بعد عبور السيارة في الضاحية الجنوبية لبيروت أثناء توجهها جنوباً، نتيجة ليلة من القصف الإسرائيلي المكثف على العاصمة، قبل دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.

على الطريق المؤدي إلى مدينة صور الساحلية، ثاني أكبر مدينة في جنوب لبنان، كانت العائلات تبكي أثناء عودتهم إلى ديارهم، بينما كانت مجموعات من الناس تهتف وتطلق أعيرة نارية في الهواء احتفالاً.