ميقاتي: هذا يوم جديد للسلام والاستقرار وتعزيز حضور الجيش اللبناني

صرح رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، قائلا “هذا يوم جديد للسلام والاستقرار وتعزيز حضور الجيش اللبناني جنوبي لبنان”.

وأضاف نجيب ميقاتي في كلمته خلال مؤتمر صحفي عرضته فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الأربعاء، “نثمن دور «اليونيفيل» جنوبي لبنان وندعو إلى تنفيذ القرار «1701» كاملًا”، مشيرا إلى أن الحكومة اللبنانية ملتزمة بتحقيق الاستقرار على الخط الأزرق.

كما تابع نجيب ميقاتي، أن الحكومة لم تتوان عن الاضطلاع بدورها منذ اليوم الأول للعدوان الإسرائيلي، موضحا أنه على الجميع التكاتف للإصلاح وبناء الدولة وإعادة ثقة العالم بنا.