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الأربعاء 27 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

ميقاتي: هذا يوم جديد للسلام والاستقرار وتعزيز حضور الجيش اللبناني

نجيب ميقاتي
نجيب ميقاتي
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صرح رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، قائلا “هذا يوم جديد للسلام والاستقرار وتعزيز حضور الجيش اللبناني جنوبي لبنان”.

وأضاف نجيب ميقاتي في كلمته خلال مؤتمر صحفي عرضته فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الأربعاء، “نثمن دور «اليونيفيل» جنوبي لبنان وندعو إلى تنفيذ القرار «1701» كاملًا”، مشيرا إلى أن الحكومة اللبنانية ملتزمة بتحقيق الاستقرار على الخط الأزرق.

كما تابع نجيب ميقاتي، أن الحكومة لم تتوان عن الاضطلاع بدورها منذ اليوم الأول للعدوان الإسرائيلي، موضحا أنه على الجميع التكاتف للإصلاح وبناء الدولة وإعادة ثقة العالم بنا.

ميقاتي الجيش اللبناني الحكومة اللبنانية القاهرة الاخبارية الأعمال