وزير الزراعة يبحث آفاق التعاون مع مدير المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي

التقى علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بالسفير بريك آرين، المدير العام للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي (IOFS)، على هامش مشاركته في قمة الغذاء العالمية في أبوظبي، وبحث معه آفاق التعاون المشترك بين الوزارة والمنظمة خلال الفترة المقبلة.

"فاروق" استعرض جهود الدولة المصرية لتحقيق الأمن الغذائي في ظل التحديات العالمية التى أثرت على سلاسل الأمداد والتوريد للغذاء في العالم ، مشيرًا الى ان مصر حققت الإكتفاء الذاتى في بعض المحاصيل الإستراتيجية كما تقوم بتصدير الفائض عن إحتياجات مواطنيها حوالى 400 سلعة إلى اكثر من 160 سوقا في العالم.

وأكد وزير الزراعة، خلال اللقاء عن استعداد مصر لتقديم كل أوجه الدعم للمنظمة حتى تحقق أهدافها وكذلك المساهمة في تقديم الخبرة وبناء القدرات للدول الأعضاء

من جانبه تناول المدير العام للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي، المبادرات التي تتبناها المنظمة والتى تهدف إلى مواجهة تحديات الأمن الغذائي في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي (OIC)، مشيرًا إلى أهمية الاستفادة من الخبرة المصرية الكبيرة في مجال الزراعة والأمن الغذائي.

وفي ختام الاجتماع، أكد الجانبان، أهمية مواصلة التعاون المثمر بين مصر والمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي، بتعزيز الحلول المستدامة لتطوير القطاع الزراعي في الدول الأعضاء في المنظمة وضمان الأمن الغذائي على المدى الطويل في العالم الإسلامي

والجدير بالذكر أن علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي يشارك حاليا في القمة العالمية للأمن الغذائي المنعقدة في العاصمة الامارتية أبوظبي وكان قد القى أمس كلمة مصر أمام الجلسة الافتتاحية للقمة.

كما شارك فى الجلسة الوزارية الحوارية التي ترأستها وزيرة التغيرات المناخية الإماراتية، كما التقى فاروق ببعض نظرائه من وزراء الزراعة وكذلك مسئولي المنظمات الدولية المشاركين فى القمة

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