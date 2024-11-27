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الأربعاء 27 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

تكثيف جهود النظافة العامة ورفع التراكمات وجرد الأتربة بمدن أسوان وإدفو

تكثيف أعمال النظافة
تكثيف أعمال النظافة العامة باسوان
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تواصل الوحدات المحلية جهودها المكثفة بناءاً على توجيهات اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان لتنفيذ أعمال النظافة العامة ورفع التراكمات والمخلفات وإزالة الإشغالات ، فضلاً عن التفاعل المباشر مع الشكاوى والمطالب الجماهيرية ، ووضع الحلول الفورية وتلبيتها وفقاً للإمكانيات المتاحة ، وذلك بمختلف المناطق والأحياء السكنية بالمراكز والمدن على مدار اليوم فى الفترة الصباحية والمسائية .

تنفيذ أعمال النظافة العامة ورفع التراكمات والمخلفات

وفى هذا الإطار قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بقيادة إبراهيم سليمان بتنفيذ أعمال النظافة العامة ورفع التراكمات والمخلفات بالمناطق والأحياء السكنية ، فضلاً عن قيام الوحدة المحلية أيضاً بالتنسيق مع إدارة الحدائق بقيادة المهندس محمد حسن بتهذيب ورى الأشجار والجهنيمات ، ونظافة الأحواض ، وصيانة المسطحات الخضراء ونظافة المشايات .

كما قامت وحدة نظافة وتجميل المتنزهات السياحية بإشراف المهندس أحمد حلفاوى مدير الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية بتنفيذ أعمال النظافة وغسيل الأرضيات بالميادين والشوارع .

وفى نفس السياق قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو بقيادة عاطف كامل برفع للإشغالات بواسطة نواب رئيس المدينة ورؤساء الأحياء ، وبالتعاون مع شرطة المرافق ، وتم مصادرة المضبوطات .

كما تم تنفيذ أعمال النظافة العامة وجرد الأتربة وتفريغ الصناديق من القمامة بالشوارع الرئيسية والفرعية بجميع أحياء المدينة .

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