تكثيف جهود النظافة العامة ورفع التراكمات وجرد الأتربة بمدن أسوان وإدفو

تواصل الوحدات المحلية جهودها المكثفة بناءاً على توجيهات اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان لتنفيذ أعمال النظافة العامة ورفع التراكمات والمخلفات وإزالة الإشغالات ، فضلاً عن التفاعل المباشر مع الشكاوى والمطالب الجماهيرية ، ووضع الحلول الفورية وتلبيتها وفقاً للإمكانيات المتاحة ، وذلك بمختلف المناطق والأحياء السكنية بالمراكز والمدن على مدار اليوم فى الفترة الصباحية والمسائية .

تنفيذ أعمال النظافة العامة ورفع التراكمات والمخلفات

وفى هذا الإطار قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بقيادة إبراهيم سليمان بتنفيذ أعمال النظافة العامة ورفع التراكمات والمخلفات بالمناطق والأحياء السكنية ، فضلاً عن قيام الوحدة المحلية أيضاً بالتنسيق مع إدارة الحدائق بقيادة المهندس محمد حسن بتهذيب ورى الأشجار والجهنيمات ، ونظافة الأحواض ، وصيانة المسطحات الخضراء ونظافة المشايات .

كما قامت وحدة نظافة وتجميل المتنزهات السياحية بإشراف المهندس أحمد حلفاوى مدير الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية بتنفيذ أعمال النظافة وغسيل الأرضيات بالميادين والشوارع .

وفى نفس السياق قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو بقيادة عاطف كامل برفع للإشغالات بواسطة نواب رئيس المدينة ورؤساء الأحياء ، وبالتعاون مع شرطة المرافق ، وتم مصادرة المضبوطات .

كما تم تنفيذ أعمال النظافة العامة وجرد الأتربة وتفريغ الصناديق من القمامة بالشوارع الرئيسية والفرعية بجميع أحياء المدينة .

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