نبيه برى يشكر مصر وعددًا من الدول العربية على استقبال مواطنين لبنانيين

قدم نبيه برى، رئيس مجلس النواب اللبناني، الشكر لمصر وعدد من الدول العربية على استقبال مواطنين لبنانيين، موضحا أن لبنان تمكن من إحباط العدوان الإسرائيلي نتيجة صمود أبنائه.

وتابع رئيس مجلس النواب اللبناني، في كلمته خلال مؤتمر صحفي عرضته فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الأربعاء، أن لبنان في أشد الحاجة إلى الوحدة الوطنية لصون سيادته، متابعا “نثمن الجهود كافة التي أسفرت عن التوصل إلى وقف إطلاق النار في لبنان”.

وتابع رئيس مجلس النواب اللبناني، “نحن أمام لحظة تاريخية كانت الأخطر على لبنان وهددت أرضه وتاريخه”.