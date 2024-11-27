علاء عابد: وقف إطلاق النار على لبنان انتصار لجهود مصر لتهدئة الأوضاع بالمنطقة

أشاد النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، بإعلان دخول وقف إطلاق النار على لبنان حيز التنفيذ .

وقال عابد، في بيان له، إن هذه الخطوة تمثل انتصاراً للجهود الدبلوماسية المكثفة التي قادتها مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتهدئة الأوضاع المتوترة في المنطقة.

وأشار رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إلى أن مصر لعبت دوراً محورياً في تحقيق هذا الاتفاق، حيث بذلت جهوداً مستمرة على كافة المستويات السياسية والدبلوماسية، من أجل وقف التصعيد العسكري وحماية المدنيين في لبنان وغزة.

وأوضح النائب علاء عابد، أن مصر كانت من أوائل الدول التي تحركت لوقف الأعمال العدائية ضد الأشقاء ، في لبنان وغزة ، انطلاقاً من التزامها التاريخي بالحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.

وأضاف رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن الرئيس السيسي أجرى اتصالات مكثفة مع قادة الدول العربية والدولية، إلى جانب التنسيق مع الأمم المتحدة، بهدف تحقيق وقف إطلاق النار وتخفيف معاناة الشعوب المتضررة جراء النزاعات المستمرة.

وأكد النائب علاء عابد، أن هذا الاتفاق لوقف إطلاق النار يتيح فرصة حقيقية لإعادة استقرار الأوضاع في لبنان وغزة، ويمهد الطريق لبدء مفاوضات سياسية جادة تهدف إلى التوصل إلى حلول شاملة ودائمة للأزمات الراهنة.

وشدد رئيس نقل النواب، على ضرورة استمرار التعاون الدولي والإقليمي لمراقبة تنفيذ الاتفاق وضمان عدم تجدد الصراع، مع التركيز على دعم جهود إعادة الإعمار وتقديم المساعدات الإنسانية للمتضررين.

واختتم النائب علاء عابد، بيانه بتقديم الشكر والتقدير لمصر على دورها الرائد في دعم القضايا العربية، مشيراً إلى أن هذا النجاح يُثبت مرة أخرى أن الدبلوماسية المصرية قادرة على إحداث تغيير إيجابي في أصعب الظروف.

ودعا رئيس نقل النواب، جميع الأطراف إلى الالتزام بالتهدئة والعمل بجدية لتحقيق سلام شامل وعادل في المنطقة، بما يضمن الأمن والاستقرار للشعوب العربية.