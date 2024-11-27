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الأربعاء 27 نوفمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

لزيارة المعالم السياحية.. رحلة ترفيهية للوفود المشاركة بمهرجان الفيوم السينمائي

جانب من المتابعة
جانب من المتابعة
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نظمت محافظة الفيوم، أمس الثلاثاء، رحلة ترفيهية، لعدد من الفنانين والوفود المشاركة في فعاليات مهرجان الفيوم السينمائي الدولي الأول لأفلام البيئة والفنون المعاصرة، لزيارة عدد من المعالم السياحية والأثرية التي تشتهر بها المحافظة.

جاء ذلك في إطار حرص المحافظة، على رفع الوعي السياحي والأثري لدى كافة الفئات، والضيوف، وتعريفهم بمقومات الفيوم السياحية والأثرية وإبراز ما تزخر به المحافظة من حضارة عريقة وتراث وفنون متنوعة، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم.

شارك فى الرحلة الترفيهية، الفنانة إلهام شاهين، والفنانة رانيا فريد شوقي، والفنانة داليا مصطفي، والمخرج هاني لاشين، وعدد من وفود الدول الأجانب المشاركين بالمهرجان والذين يمثلون عدة دول أجنبية، يرافقهم مرشد سياحي من الإدارة العامة للسياحة بالمحافظة.

تضمنت الزيارة، قصر قارون، ومحمية وادي الريان، وشلالات وادي الريان، حيث قام الفنانون ووفود الدول، بجولة داخل تلك المناطق، والتقاط الصور التذكارية في هذه الأماكن، وأعربوا عن سعادتهم بتلك الرحلة، كما أشادوا بالمناطق السياحية والمعالم الأثرية المتفردة بالمحافظة، ووجهوا الشكر للدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، والجهاز التنفيذي بالمحافظة، لحرصهم على تنظيم تلك الرحلة الترفيهية والتوعوية.

جدير بالذكر، أن مهرجان الفيوم السينمائي الدولي لأفلام البيئة والفنون المعاصرة، يعقد خلال الفترة من 25 إلى 30 نوفمبر الجاري، بمشاركة 16 دولة من قارات أفريقيا وآسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية، ويتزامن مع المهرجان، انطلاق فعاليات مهرجان تونس للخزف والفخار والحرف اليدوية، والذي يضم نخبة من صانعي ومنتجي الحرف اليدوية والتراثية.

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محافظة الفيوم مهرجان الفيوم السينمائي الدولي لأفلام البيئة والفنون المعاصرة رحلة ترفيهية للفنانين والوفود المشاركة بمهرجان الفيوم السينمائي الفيوم إلهام شاهين رانيا فريد شوقي