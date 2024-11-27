حزب المؤتمر: وقف إطلاق النار على لبنان يمثل تطورًا إيجابيًّا ومهمًا لاستعادة استقرار المنطقة

ثمن حزب المؤتمر، برئاسة الربان عمر المختار صميدة، عضو مجلس الشيوخ، إعلان وقف إطلاق النار في لبنان ودخوله حيز التنفيذ.

وقال حزب المؤتمر، إن هذه الخطوة تمثل تطوراً إيجابياً ومهماً نحو استعادة الاستقرار في المنطقة.

وأوضح حزب المؤتمر، أن وقف إطلاق النار يأتي استجابة للجهود الدبلوماسية المكثفة التي بذلتها العديد من الدول العربية والإسلامية، وعلى رأسها مصر، التي حرصت على تقديم كل ما يلزم من دعم لتحقيق التهدئة وحماية الشعب اللبناني من المزيد من التصعيد.

وأكد حزب المؤتمر، أن المجتمع الدولي يجب أن يتحمل مسؤوليته في دعم هذا الاتفاق وضمان استمراريته، من خلال الضغط على جميع الأطراف لاحترام وقف إطلاق النار والعمل بجدية من أجل تحقيق السلام الشامل.

وشدد حزب المؤتمر، على ضرورة أن يكون هناك دور قوي للأمم المتحدة والمؤسسات الدولية في مراقبة تنفيذ الاتفاق ومنع أي خروقات قد تؤدي إلى تجدد الأعمال العدائية.

واختتم حزب المؤتمر، بالتأكيد أن مصر ستواصل بذل كل جهد ممكن لدعم لبنان في هذه المرحلة الحرجة، والعمل مع الشركاء الدوليين لضمان استعادة الأمن والاستقرار في المنطقة، مشيراً إلى أن هذا الاتفاق يُمثل بداية مهمة على طريق السلام، لكنه يحتاج إلى تضافر الجهود للحفاظ على مكتسباته وتحقيق مستقبل أفضل للشعب اللبناني.