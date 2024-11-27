الإسكان: حملات على وصلات المياه الخلسة وتحصيل المديونيات بالنوبارية والصالحية الجديدة

شدد المهندس شريف الشربيني، وزير الاسكان والمرافق المجتمعات العمرانية الجديدة، على ضرورة الحفاظ علي موارد الدولة والمرافق الحيوية، موجها بشن حملات على وصلات المياه الخلسة وتحصيل المديونيات بمدينتي النوبارية والصالحية الجديدتين.

وفي هذا الإطار قال المهندس أشرف السماليجي، رئيس جهاز تنمية مدينة النوبارية الجديدة، إن اللجنة المختصة بفحص العدادات والوصلات قامت بشن حملة أسفرت عن ضبط 5 وصلات مياه لقطع أراضٍ سكنية تستهلك المياه دون عداد كما تبيّن وجود مول تجاري يحتوي على عدادين عشوائيين بدون بيانات رسمية، وذلك بالحيين السكنيين الثاني والمتميز.

وأضاف أن اللجنة اتخذت الإجراءات اللازمة بقطع الوصلات المخالفة ومصادرة العدادات غير المسجلة، وشرعت في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين لضمان حماية مورد المياه وتطبيق القانون بحزم.

وفي سياق متصل، أطلقت إدارة الزراعة بجهاز مدينة النوبارية حملة موسعة لرفع كفاءة المسطحات الخضراء بمناطق الإسكان الاجتماعي وتنظيفها، وذلك في إطار الحفاظ على المظهر الجمالي وتوفير بيئة صحية للسكان.

وشملت الحملة أعمال التهذيب والتنظيف وزيادة الرقعة الخضراء، بما يعكس التزام الجهاز بتطوير وتحسين المرافق العامة، حيث قامت الإدارة بتنسيق الجزر الخضراء بمدخل المدينة، بما يسهم في إبراز جمال المدخل وتوفير منظر حضاري يعكس التطور المستمر في المدينة.

وتابع المهندس خالد شاهين، رئيس جهاز مدينة الصالحية الجديدة، أعمال لجنة التفتيش المختصة بالكشف عن التوصيلات غير القانونية لشبكة المياه، وذلك في إطار جهود جهاز تنمية مدينة الصالحية الجديدة للحفاظ على موارد المدينة وضمان توزيع الخدمات بشكل عادل ومنتظم.

وشدد المهندس خالد شاهين، على أهمية دور اللجنة في ضبط التوصيلات غير الشرعية التي قد تؤثر على كفاءة الشبكة العامة وتؤدي إلى هدر في الموارد المائية.

كما أوضح أن الجهاز يتبع سياسة صارمة لمواجهة المخالفات، داعيًا جميع المواطنين للالتزام بالقوانين لتجنب الإجراءات القانونية التي قد تُتخذ بحق المخالفين.

وأكد شاهين أن هذه الجهود تهدف إلى ضمان استدامة الموارد المائية وتعزيز جودة الخدمات المقدمة لسكان المدينة.