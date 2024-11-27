شيرين توجه رسالة إلى جمهور الكويت: "أحلى سميعة"

روجت الفنانة شيرين عبدالوهاب عن أحدث حفلاتها الغنائية، المقرر إقامتها يوم الجمعة الموافق 29 نوفمبر الجاري في الكويت، والتي تعد الأولى من نوعها بعد فترة غياب عن الساحة الغنائية.

شيرين عبدالوهاب تعلق على حفلها في الكويت

كتبت شيرين عبدالوهاب عبر حسابها الرسمي بموقع "إكس": “أنا فرحانة جدًا وسعيدة أن بعد الغيبة دي هعمل أولى حفلاتي في الكويت عارفين يعني إيه الكويت، يعني أحسن سميعة يعني حبايب قلبي اللي لهم أفضال كتير عليا جاية ليكم يا أحلى حاجة في حياتي”.

آخر أعمال شيرين عبدالوهاب الغنائية

طرحت المطربة شيرين عبدالوهاب مؤخرًا أحدث أعمالها الغنائية، "عاشت مصر" تزامنًا مع احتفالات نصر أكتوبر المجيدة، حيث أطلقتها عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام" وتفاعل معها الجمهور بشكل كبير.

وتقول كلماتها:-

“ليلي يا ليل يا ليل تحيا مصر وشعب مصر وأرض مصر عاشت مصر تحيا مصر وشعب مصر وأرض مصر عاشت مصر أدفع عمري عشان بلدي مقدمًا مصر في ترتيب الغاليين”.