مستشار التحول الرقمي: الذكاء الاصطناعي وسيلة لمواجهة الهجمات الإلكترونية

حذر إياد بركات، مستشار التحول الرقمي، من الانتشار الكبير لتهديدات الهجمات الإلكترونية، مؤكدا أن الاعتماد على الذكاء الاصطناعي يحقق الأمن السيبراني، من خلال مراقبة الإيميل والشبكات وسلوكيات الأفراد داخل الشركات وخارجها بشكل آلي مكثف على مدار الساعة.

وأضاف “بركات” خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أنّ هناك انتشار كبير للعصابات، سواء كانت ممولة من قبل دول معينة أو عصابات ذاتية تنفذ هجمات إلكترونية واختراق للشركات والبيانات وسرقة المعلومات.

وتابع: «هناك الكثير من الشركات تقوم باستثمارات كبيرة في الأمن السيبراني، لكن لا توعي الموظفين بمخاطر الهجمات الإلكترونية، ما يسهل على الهاكرز والقراصنة والبرامج الخبيثة الدخول من خلالهم».

وواصل: «نشهد تزايد في استعمال شبكات الإنترنت والكمبيوتر، لكن يجب أن يكون هناك تزايد وتسارع أكثر في التوعية والدفاع في تحديث الكثير من الأجهزة والأنظمة بشكل آلي ودائم، للحد من الخسائر الناجمة عن الهجمات الإلكترونية».