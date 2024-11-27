الحبس سنتين مع الشغل لمتهم في حيازة أقراص الترامادول بالسلام

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة متهم بالحبس سنتين مع الشغل وتغريمه 10 آلاف جنيه لاتهامه بإحراز اقراص الترامادول بقصد الاتجار في السلام.

وكشف تقرير المعمل الكيماوي، أن الأقراص المضبوطة بحيازة المتهم ، وعددها20 قرص لعقار الترامادول المخدر المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات.

والقت قوات قسم شرطة السلام بمديرية أمن القاهرة، القبض علي المتهم اثناء مرور دورية أمنية حيث تم الاشتباه به وتفتيشه عثر علي اقراص الترامادول المخدرة ومبلغ مالية من متحصلات البيع وميزان حساس.

وبمواجهة المتهم ،أقر بحيازة المضبوطات ، وأن المبالغ من متحصلات البيع ،والميزان لاستخدامه في نشاطه الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



