متبقيات المبيدات ينظم البرنامج التدريبي الدولي الرابع خلال هذا العام

نظم المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية التابع لمركز البحوث الزراعية، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، البرنامج التدريبي الرابع له خلال هذا العام، في إطار التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وبالتنسيق مع هيئة الطاقة الذرية المصرية.

وقالت الدكتورة هند عبداللاه، مدير المعمل، إن ذلك يأتي في إطار توجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتحت إشراف الدكتور عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية بالتعاون مع الدول الأفريقية الشقيقة وتقديم كافة الخدمات المتاحة.

وأشارت مدير المعمل إلى أنه تم استقبال متخصصين من دولة الكاميرون بمقر المعمل للتدريب على "طرق وتقنيات الفحص والتقدير الميكروبي في العينات الغذائية والبيئية"، وذلك في إطار التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وبالتنسيق مع هيئة الطاقة الذرية المصرية وتحت إشراف وزارة الزراعة ومركز البحوث الزراعية.

وأكدت عبداللاه، أنه سيتم تدريبهم على طرق التحليل داخل قسم الميكروبيولوجي وباستخدام أحدث الأجهزة، حيث من المقرر أن يستمر هذا التدريب لمدة شهر كامل بالمعمل، يتم خلاله التدريب على تقنيات وطرق الكشف عن مسببات الأمراض الميكروبية، الطرق القياسية لإعداد العينات بهدف تقدير مسببات الأمراض الميكروبية في العينات الغذائية والبيئية، وتقنيات الفحص الميكروبي وتنظيم وإدارة مراقبة الجودة وفقًا لمواصفة الأيزو القياسية، الطرق القياسية في مجال اختبارات سلامة الغذاء وطرق التحليل المختلفة.

وأضافت مدير المعمل، أن معمل ميكروبيولوجيا الأغذية يقوم بإجراء التحليلات الميكروبيولوجية للعينات الغذائية والبيئية حيث يتم الكشف عن أكثر من 70 نوعا من مسببات الأمراض التى تنتقل عن طريق الأغذية والمياه والتي تسبب مشاكل صحية للإنسان كما يتم بالمعمل تحديد مدى مطابقة المحتوى الميكروبي في كافة الأغذية مع المواصفات المحلية والعالمية بغرض التأكد من سلامة الأغذية المصدرة والواردة والأغذية للتأكد من خلوها من الميكروبات الممرضة.

وقالت، إنه يتم أيضًا الكشف عن البكتريا والفطريات والفيروسات الممرضة في الخضر والفاكهة الطازجة والمجففة والمجمدة واللحوم والأسماك والدواجن والعصائر والمعلبات والمربات والاعشاب والحبوب والتوابل والأغذية المصنعة ذات الأصل النباتي والحيواني وتحليل مياه الشرب والمياه المعدنية ومياه الري والتصنيع.

وأوضحت، أن معمل الميكروبيولوجي، يعتبر من أوائل المعامل الغذائية في مصر المعتمدة دوليا للكشف عن فيرس A لتحقيق رغبة المصدرين لإجراء التحليل كأحد أهم متطلبات المستورد في دول الخليج وأوروبا، كما اعتمد المعمل حديثا فى الكشف عن بالكشف عن الأغذية المعدلة وراثيا و ايضا غش و اصاله الغذاء، وكذا تم اختياره معملا مرجعيا لتقصي الحالات الوبائية في الغذاء للمعمل المرجعي للإيكولاي بروما من خارج الاتحاد الأوروبي.

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