ads
الأربعاء 27 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

أنباء عن قصف إسرائيلي على جنوب لبنان

لبنان
لبنان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

ذكرت وسائل إعلام رسمية لبنانية، أن بلدتين في الجنوب تعرضتا للقصف بعد ساعات من دخول وقف إطلاق النار مع إسرائيل حيز التنفيذ.
وأفادت الوكالة الوطنية للاعلام، أن قصفاً استهدف بلدتي كفركلا والخيام "قبل قليل"، من دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وأضافت، أن ثلاث دبابات إسرائيلية من نوع ميركافا تقدمت أيضا باتجاه تل النحاس.

استهدف وقف اطلاق النار وقف إطلاق النا للإعلام تعرض الوكالة الوطنية للاعلام الوطن الوطنية للإعلام الجنوب دبابات إسرائيلية