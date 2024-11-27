أنباء عن قصف إسرائيلي على جنوب لبنان

ذكرت وسائل إعلام رسمية لبنانية، أن بلدتين في الجنوب تعرضتا للقصف بعد ساعات من دخول وقف إطلاق النار مع إسرائيل حيز التنفيذ.

وأفادت الوكالة الوطنية للاعلام، أن قصفاً استهدف بلدتي كفركلا والخيام "قبل قليل"، من دون تقديم مزيد من التفاصيل.



وأضافت، أن ثلاث دبابات إسرائيلية من نوع ميركافا تقدمت أيضا باتجاه تل النحاس.