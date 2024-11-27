فرنسا: سنلعب دورًا كاملًا خلال تنفيذ وقف إطلاق النار في لبنان

قال وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، سنلعب دورنا كاملًا في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، من خلال دعم الانتشار الكامل للجيش اللبناني في جنوب لبنان وتعزيز دور بعثة الأمم المتحدة في جنوب لبنان والتي تضم أكثر من 700 جندي فرنسي.

وأوضح بارو لقناة فرانس تي في إنفو، أن الأمر المهم ليس عددهم بل قدرتهم على مراقبة التزام الأطراف بوقف إطلاق النار".

وعندما سئل عن التوتر الدبلوماسي بين إسرائيل ولبنان ودور فرنسا في اللجنة الإشرافية التي تقودها الولايات المتحدة للتوصل إلى وقف إطلاق النار، قال بارو: "صحيح إن الولايات المتحدة تتمتع بعلاقة مميزة مع إسرائيل"، مضيفًا إلى أن دور فرنسا مهم بسبب علاقاتها التاريخية مع لبنان.



وقال بارو، إن فرنسا هي التي تربطها علاقات قديمة وقوية للغاية بلبنان"، مؤكدًا أن الأمر متروك للقضاء الفرنسي ليقرر ما إذا كان ينبغي لفرنسا تنفيذ مذكرة التوقيف التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وعن الحرب التي تشنها إسرائيل على غزة، قال بارو: "يجب أن تفسح القوة المجال للحوار والمفاوضات، لقد تم الاتفاق على ذلك الآن في لبنان، ويجب أن يحدث هذا في أقرب وقت ممكن في قطاع غزة".