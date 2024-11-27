إشادات عربية ودولية باتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله

أشادت دول عربية وأوروبية، اليوم /الأربعاء/، باتفاق وقف إطلاق النار، الذي تم التوصل إليه بين إسرائيل وحزب الله.

في الإطار.. أشادت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، اليوم /الأربعاء/، باتفاق وقف إطلاق النار، الذي تم التوصل إليه بين إسرائيل وحزب الله خلال الساعات الماضية.

ووصفت فون ديرلاين- حسبما نقلت قناة "فرنسا 24" الإخبارية، في نشرتها الناطقة بالإنجليزية- اتفاق وقت إطلاق النار بـ "المشجع للغاية"، مشيرة إلى أنه سيعمل على تعزيز الأمن والاستقرار في لبنان.

من جهتها.. رحبت سويسرا، اليوم، بالإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله في لبنان. وقالت وزارة الخارجية- في رسالة عبر منصة التواصل الاجتماعي (إكس)- "لقد حان الوقت لإنهاء معاناة السكان المدنيين" ودعت الأطراف إلى التنفيذ الكامل للاتفاق القائم على قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701.

وحثت الخارجية السويسرية أطراف الصراع على احترام القانون الدولي، والمضي قدما في الجهود الرامية إلى تهدئة الوضع من خلال القنوات الدبلوماسية في جميع أنحاء المنطقة.

وأضافت الوزارة السويسرية أن وقف إطلاق النار في غزة والإفراج الفوري وغير المشروط عن الرهائن المحتجزين لدى حماس أمران مطلوبان بشكل عاجل، إلى جانب زيادة المساعدات الإنسانية.

بدورها.. رحبت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني بإعلان وقف إطلاق النار في لبنان، مشيرة إلى أنه الهدف الذي طالما التزمت به حكومة بلادها.

وأوضحت رئيسة وزراء إيطاليا- في بيان، اليوم- أن وقف إطلاق النار يتيح الآن الفرصة لتحقيق استقرار الحدود بين إسرائيل ولبنان وعودة النازحين إلى ديارهم.

وأكدت ميلوني، أن التطبيق الكامل للقرار 1701 يشكل الطريق الرئيسي لتحقيق هذا الهدف، موضحة أن إيطاليا بالتعاون مع شركائها في الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع ستواصل العمل في هذا الاتجاه من خلال وجود الوحدات الإيطالية ضمن قوات "اليونيفيل" والاستمرار في لعب دور قيادي في الدعم الدولي لقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.

على صعيد متصل.. رحبت كوريا الجنوبية، باتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان.

وذكرت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية- في بيان، نقلته وكالة الأنباء الكورية "يونهاب"- إن الحكومة ترحب بإعلان وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان، مشيدة بالجهود الدبلوماسية للدول بما في ذلك الولايات المتحدة وفرنسا، التي شاركت في مفاوضات وقف إطلاق النار، كما أعربت عن أملها في أن يعود اللاجئون من الجانبين بأمان وتتم استعادة السلام في المنطقة في أقرب وقت ممكن، من خلال التنفيذ الشامل للاتفاق.

وعربيًا.. أعربت وزارة الخارجية العراقية- في بيان، وفقا لوكالة الأنباء (واع)، اليوم- عن ترحيبها بإعلان وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل، معبرة عن أملها في أن يسهم هذا الاتفاق بوضع حد للعنف والدمار والمعاناة التي يواجهها الشعب اللبناني الشقيق.

وقالت الوزارة، إن العراق يدعم بشكل مستمر حكومة لبنان وشعبه، وحرصه على تعزيز الاستقرار في المنطقة، مشددة على أهمية تكثيف الجهود الدولية لضمان تجنب تصعيد جديد وتأمين حياة كريمة للشعب اللبناني.

كما دعت الوزارة المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات جادة وعاجلة لوقف المجازر والاعتداءات المستمرة ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، والعمل على إنهاء المعاناة الإنسانية التي تفاقمت جراء التصعيد العسكري المستمر.

وتجدد الوزارة تأكيدها موقف العراق الثابت والداعم لجميع الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق الاستقرار.

بدورها.. رحبت إيران بوقف العدوان الإسرائيلي على لبنان.

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي- في تصريح نقلته وكالة أنباء "مهر" الإيرانية، اليوم /الأربعاء/- دعم بلاده الثابت للحكومة والشعب والمقاومة اللبنانية. وقال إن طهران أكدت باستمرار ضرورة إنهاء الحرب في غزة ولبنان على الفور.

وشدد بقائي، على مسؤولية المجتمع الدولي في الحفاظ على السلام والاستقرار في منطقة غرب آسيا وممارسة الضغط الفعال على إسرائيل لوقف الحرب ضد غزة.

يذكر أن الاتفاق جاء بعد مرور حوالي 13 شهرا من تبادل الضربات بين إسرائيل وحزب الله، في أكتوبر من العام الماضي، ويشمل نص الاتفاق انسحاب الجنود الإسرائيليين من لبنان، وسحب حزب الله مقاتليه وأسلحته شمال نهر الليطاني، الذي يقع على بعد حوالي 30 كيلومترا من حدود لبنان مع إسرائيل.

