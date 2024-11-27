"جولدمان ساكس": تخفيضات أوبك+ تعزز أسعار النفط وقد تستمر حتى 2025

قال بنك جولدمان ساكس إن إنتاج النفط الخام في العراق وكازاخستان وروسيا انخفض امتثالا لتخفيضات إنتاج مجموعة أوبك+، ما ساعد في دعم بعض الارتفاع لأسعار خام برنت في الأمد القريب، حسبما ذكرت منصة "سي إن بي سي".

وأشار البنك، في مذكرة، إلى أنه من المرجح أن تمدد السعودية تخفيضات إنتاج النفط بسبب تراجع الأسعار في الآونة الأخيرة.

وأضاف أن التخفيضات قد تستمر حتى أبريل 2025 بدلا من يناير 2025 كما كان متوقعا سابقا.. وأبقى "جولدمان ساكس" على توقعاته لمتوسط سعر خام برنت لعام 2025 عند 76 دولارا للبرميل.

وأكد البنك أن أي زيادة في إنتاج أوبك+ ستكون تدريجية وتعتمد على البيانات الاقتصادية، مشيرًا إلى أن ارتفاع مستوى الالتزام بتخفيضات الإنتاج من قبل الدول الأعضاء في أوبك+ يشير إلى سعي المجموعة نحو استقرار أسعار النفط.

وأضاف البنك أن إنتاج العراق وكازاخستان وروسيا انخفض بمقدار 0.5 مليون برميل يوميا في نوفمبر.

وفي الأسبوع الماضي، قام "جولدمان ساكس" بتعديل توقعاته لأسعار برنت إلى 80 دولارا للبرميل في المتوسط لعام 2024، رغم العجز في المعروض والغموض الجيوسياسي، مشيرا إلى فائض محتمل في المعروض في 2025.

