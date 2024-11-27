"شبورة مائية وأمطار" .. الأرصاد تكشف حالة الطقس غدا الخميس

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس، غدا الخميس، طقس مائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومعتدل علي جنوب سيناء وجنوب البلاد وطقس بارد ليلا وفي الصباح الباكر علي كافة الانحاء.

كما يشهد، غدا الخميس، شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

ونشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد علي فترات متقطعة.

وأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجة البحرى على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة

ولفتت الأرصاد، إلى انه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة غدا الخميس على القاهرة الكبرى والوجه البحري 22 للعظمى والصغرى 14 درجة، وعلى السواحل الشمالية 21 للعظمى والصغرى 15 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 25 للعظمى والصغرى 16 وعلى شمال الصعيد 23 للعظمي والصغرى 10 درجة، وعلى جنوب الصعيد 25 للعظمي والصغري 13 درجة.