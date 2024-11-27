مصر تعزز التحول الرقمي والابتكار التكنولوجي من خلال مؤتمر "وطن رقمي" في نسخته الثامنة

شهدت العاصمة المصرية انعقاد الدورة الثامنة من مؤتمر "وطن رقمي" تحت شعار "نحو نهضة صناعية رقمية"، بمشاركة واسعة من أكثر من 40 شركة تكنولوجية.

تناول المؤتمر، الذي يتزامن مع الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة، استراتيجيات التحول الرقمي، الرقمنة الصناعية، وتنمية الكوادر التكنولوجية، وسط حضور بارز لمسؤولين وخبراء من قطاعات مختلفة.

خلال الجلسة الافتتاحية، أكدت المهندسة غادة لبيب، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي، جهود الدولة في تعزيز الابتكار الرقمي عبر إنشاء 23 مركزًا للإبداع الرقمي في 19 محافظة، إلى جانب جامعة مصر للمعلوماتية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأشارت إلى مشروعات الوزارة التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي، مثل التطبيقات المبتكرة للكشف المبكر عن الأمراض كسرطان الثدي واعتلال الشبكية السكري بنسبة دقة تتجاوز 90%.

وأضافت أن مصر تتصدر قارة أفريقيا في جاهزية البنية التحتية الرقمية، بعد ضخ استثمارات بقيمة 150 مليار جنيه لتحسين الإنترنت الثابت وإنشاء شبكة كابلات الألياف الضوئية وربط 25 ألف مبنى حكومي رقميًا.

كما تعمل الوزارة على توصيل الإنترنت لأكثر من 4500 قرية ضمن مبادرة "حياة كريمة"، مما يسهم في تحسين خدمات الاتصالات لأكثر من 3 ملايين مواطن.

أوضحت غادة لبيب، أن مصر أصبحت ضمن أفضل ثلاث دول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في ريادة الأعمال، حيث تضم أكثر من 600 شركة ناشئة تعتمد على التكنولوجيا.

وتركز الدولة على تشجيع الاستثمار التكنولوجي عبر قوانين مثل حماية البيانات الشخصية ومكافحة الجرائم الإلكترونية، بالإضافة إلى مبادرات مثل "رقمنة المصانع" و"الكتالوج الإلكتروني" التي تعزز الصناعة الرقمية والتنمية الشاملة.

استعرض المهندس خالد إبراهيم، رئيس غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ثلاث مبادرات رئيسية خلال فعاليات المؤتمر:

1. رقمنة المصانع المصرية بالشراكة مع اتحاد الصناعات لتحفيز تبني التصنيع الذكي.

2. ملتقى التوظيف التكنولوجي 2024، بالشراكة مع منصة "فرصنا"، لربط الكوادر المؤهلة مع الشركات الصناعية.

3. تعزيز التعاون بين شركات التكنولوجيا الصغيرة والمتوسطة والقطاعات الصناعية لتقديم حلول مبتكرة.

أكد محمد الزمر، مدير المبيعات الإقليمي في شركة "دِل تكنولوجيز"، أهمية التحليل السريع للبيانات باستخدام الذكاء الاصطناعي، مشيرًا إلى أن تطوير البنية التحتية ضروري لضمان نجاح عمليات التصنيع الرقمي.

من جهته، أوضح أحمد علاء، المدير الإقليمي لشركة "تريند مايكرو"، أن التحول الرقمي يعزز التنافسية ويجذب الاستثمارات رغم التحديات الاقتصادية. كما شدد محمود سفراطه، مدير قطاع تطوير الأسواق في هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، على أهمية تصميم برامج دعم موجهة تلبي احتياجات السوق، مع زيادة تنافسية الشركات من خلال الفعاليات والمعارض.

أشار محمد جمال العايدي، نائب رئيس غرفة الصناعات الهندسية، إلى أن الاعتماد على التكنولوجيا يساعد الصناعات الهندسية، مثل السيارات والأجهزة المنزلية، على تحسين الإنتاجية وزيادة الصادرات، التي تجاوزت 4 مليارات دولار حتى الربع الثالث من العام الجاري، مع استهداف 5 مليارات دولار بحلول نهاية العام.

يؤكد مؤتمر "وطن رقمي" على أهمية التحول الرقمي كركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030.

ومع النمو المتسارع في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الذي سجل معدلات نمو قياسية تجاوزت 16% للعام الخامس على التوالي، تواصل مصر ترسيخ مكانتها كقوة إقليمية في الابتكار التكنولوجي والصناعة الرقمية.