محافظ المنوفية يقرر صرف مساعدات مالية ومواد غذائية لعدد من الحالات الإنسانية

واصل اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، سلسلة لقاءاته اليومية بالمواطنين للاستماع إلى شكواهم ووضع الحلول المناسبة لها في ضوء اللوائح والقوانين، مؤكداً حرصه الدائم على التواصل المباشر مع المواطنين بهدف تلبية احتياجاتهم وتخفيف المعاناة عن كاهلهم سعياً للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.

واستهل محافظ المنوفية، لقائه بصرف مساعدات مالية عاجلة ومواد غذائية ولحوم لعدد 2 حالة إنسانية لإعانتهم على تلبية متطلبات حياتهم اليومية مراعاة لظروفهم المعيشية والإجتماعية الصعبة ، وكذا كرسي متحرك لطفل من ذوي الهمم للمساهمة في ممارسة حياته بشكل طبيعي ومراعاة لظروفه الصحية الشديدة .

ووجه المحافظ، الإدارة العامة للتخطيط العمراني بفحص شكوي مواطن من ناحية زرقان يتضرر من أحد جيرانه لمحاولته فرض وإثبات شارع لم يرد بالمخطط التفصيلي للقرية.

فيما وجه المحافظ إدارة التفتيش والمتابعة ببحث شكوي مواطن من ناحية كفر الشبع يتضرر من بعض مسئولي الإدارة الزراعية والوحدة المحلية بمركز ومدينة الشهداء لتعنتهم في عدم تسهيل الإجراءات لقبول ملف تصالح خاص بمنزله، وكذا شكوي مواطن من ناحية عشما يتضرر من مسئولي الإدارة المركزية للري لكسر وإتلاف توصيلة صرف صحي خاصة بمنزله أثناء تبطين ترعة السمسمية بالشهداء والعرض عليه.

كما وجه المحافظ الإدارة العامة للشئون القانونية والمستشار الهندسي بفحص شكوي مواطن من ناحية دناصور يتضرر من مسئولي الوحدة المحلية لمركز ومدينة الشهداء بشأن تسهيل إجراءات التصالح الخاصة بمنزله، مكلفاً رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون بالمعاينة والنزول علي الطبيعة لبحث إمكانية توفير أعمدة كهرباء لمنطقة بعزبة البكري استجابة للأهالي.

فيما وجه المحافظ وكيل وزارة التربية والتعليم بفحص طلب أولياء أمور طلاب مدارس الصم والبكم بشبين الكوم والمصيلحة بشأن دراسة وبحث إمكانية تخفيض المدة الزمنية لكل حصة مراعاة للظروف الصحية والاجتماعية للطلاب ورفع المعاناة والمشقة عن كاهلهم.

ووجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية ومديري المديريات بالتواصل الدائم والفعال وخلق قنوات اتصال مباشرة مع المواطنين، وكذا رصد شكاوى المواطنين من خلال الصفحة الرسمية للمحافظة وقنوات التواصل الاجتماعى وتلبية مطالبهم.