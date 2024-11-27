بعد واقعة الفندق.. الجمهور يستعيد زلات ليوناردو ديكابريو

رغم مرور عدة أيام على واقعة النجم العالمي ليوناردو ديكابريو أثناء وجوده في أحد الفنادق وتجاهله حفل استقبال اقيم له، مازال الانتقادات الواسعة من الجمهور والتقارير الصحفية قائمة ضده.

وبدأت التقارير بعد تجاهله حضور حفل استقبال أقيم على شرفه في أحد الفنادق الفاخرة خلال زيارته الأخيرة لمدينة نيويورك، والحفل الذي كان منظمًا بمشاركة عدد من الشخصيات البارزة في صناعة السينما والأعمال، تضمن عرضًا خاصًا لفيلم جديد شارك فيه ديكابريو، إلى جانب كلمة تكريمية كان من المفترض أن يلقيها.

لم يحضر ديكابريو الحفل دون أي تفسير واضح، مما أثار استياء الحضور والمنظمين، خاصة أن البعض اعتبر تصرفه “غير محترم” ومؤشرًا على “تعاليه وغروره”، وانتشرت موجة غضب على وسائل التواصل الاجتماعي بعد الحادثة، حيث انتقد الجمهور سلوك ديكابريو واعتبره دليلًا على “نقص التقدير للجهود التي بذلت من أجله”.

وكتب أحد المغردين على منصة X: “ليوناردو ديكابريو يثبت مجددًا أنه يعيش في عالمه الخاص، بعيدًا عن الواقع وتقدير الآخرين.” بينما قال آخر: “حتى لو كنت نجمًا عالميًا، يجب أن تُظهر الاحترام للناس الذين يدعمونك.”



استحضار الأخطاء القديمة

لم يقتصر الغضب على هذه الحادثة فقط، بل قام العديد من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي بتذكير الجمهور بمواقف سابقة أظهرت ديكابريو في صورة سلبية.

أبرز الانتقادات:

• علاقاته المثيرة للجدل: تعرض ديكابريو لانتقادات مستمرة بسبب تاريخه العاطفي مع شابات صغيرات في السن، حيث يشتهر بارتباطاته التي غالبًا ما تنتهي عندما تصل شريكته إلى منتصف العشرينيات، وهذا النمط أثار استياءً كبيرًا لدى الجمهور، الذي وصفه بـ”غير الناضج”.

• اتهامات بالغرور والتعالي: تكرر الحديث عن تصرفات ديكابريو التي تعكس “تعاليًا” على زملائه والجمهور، مثل انسحابه المفاجئ من لقاءات أو تجاهله لوسائل الإعلام.

• تجاهل القضايا البيئية: رغم كونه سفيرًا للأمم المتحدة لشؤون البيئة، انتقد البعض ما وصفوه بـ”نفاقه”، بسبب استخدامه طائرات خاصة ويخوتًا ضخمة، مما يتناقض مع دعواته للحفاظ على البيئة.

استمرار الهجوم رغم مرور الأيام

ورغم مرور عدة أيام على الواقعة، إلا أن الهجوم على ديكابريو لا يزال مستمرًا. يرى بعض المعلقين أن هذا الهجوم يعكس استياءً متراكماً من النجم، حيث أصبح الكثيرون ينظرون إليه على أنه شخص لا يقدر الآخرين ويميل للعيش في “فقاعة الشهرة”

استجابة ديكابريو

حتى الآن، لم يصدر أي تصريح رسمي من ليوناردو ديكابريو أو فريقه بشأن الواقعة، مما زاد من حدة الانتقادات وفتح الباب أمام المزيد من التكهنات حول حقيقة تجاهله للحفل ودوافعه.