مبيعات "آبل" والهواتف الذكية الأجنبية في الصين تتراجع بنسبة 44% خلال أكتوبر

أظهرت بيانات صادرة عن أكاديمية الصين لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات (CAICT) التابعة للحكومة الصينية، انخفاض مبيعات الهواتف الذكية ذات العلامات التجارية الأجنبية بما في ذلك هواتف آبل بنسبة 44.25% على أساس سنوي في أكتوبر الماضي.

وبحسب الحسابات المستندة إلى البيانات، تراجعت مبيعات الهواتف الأجنبية في الصين إلى 6.22 مليون وحدة مقارنة بـ 11.15 مليون وحدة في نفس الفترة من العام الماضي.

وتلعب شركة آبل - أكبر مصنّع أجنبي للهواتف الذكية في السوق الصينية - دورًا رئيسيًا في تحديد إجمالي مبيعات الهواتف الأجنبية في البلاد.. ورغم إطلاق آبل سلسلة هواتف أيفون 16 في سبتمبر الماضي، فإن ميزة الذكاء الاصطناعي المتوقعة باللغة الصينية لن تكون متاحة حتى العام المقبل، فيما لم تعلن الشركة بعد عن شريكها للذكاء الاصطناعي في السوق الصينية.

على الجانب الآخر، ارتفعت مبيعات الهواتف الذكية في السوق الصينية بشكل عام بنسبة 1.8% لتصل إلى 29.67 مليون وحدة خلال أكتوبر، وفقًا لبيانات أكاديمية الصين لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.