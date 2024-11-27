نائب لبناني: على العالم أن يضع حدا للظلم في الشرق الأوسط

قال عضو مجلس النواب اللبناني، الدكتور قاسم هاشم، إن نجاح الجهود والوصول إلى اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل قد ينعكس بالإيجاب على قطاع غزة، مضيفا: أن ما يحدث يعتبر الخطوة الأولى لوقف الحرب بالمنطقة، موضحا: أن استمرار النزيف والإجرام بحق غزة والشعب الفلسطيني سيهدد استقرار المنطقة والعالم.

وأضاف «عضو مجلس النواب اللبناني» خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أنّه إذا كانت هناك نوايا للاستقرار الدائم في منطقة الشرق الأوسط والعالم، يجب البحث في الحقوق الدولية ووضع حد للظلم الذي تتعرض له المنطقة وشعوبها، كما يجب وضع حد للأطماع التي انتشرت في السنوات الأخيرة، مشيرا إلى أنّ هناك خطوات غير طبيعية واعتداء على القيم الإنسانية والحقوق الطبيعية للمجتمعات والأوطان.

وتابع عضو مجلس النواب اللبناني: «يجب إعادة النظر فيما يمكن فعله بعد التطورات التي حدثت في العالم وضرورة الإقلاع عن الأطماع لتوسعة حدود الكيانات على حساب الشعوب»، لافتا إلى أنّ لبنان يعاني من وضع اقتصادي مالي صعب، وبالتالي هناك دور ومسؤولية على المجتمع الدولي لأنه ساهم في جعل الكيان الصهيوني الإسرائيلي يتمادى في الظلم».