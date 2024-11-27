جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية تنظم ندوة عن "الفوائد الاقتصادية لإعادة التأهيل والترميم المستدام للمباني"

نظمت جمعية رجال أعمال الإسكندرية ندوة عن الفوائد الاقتصادية لإعادة التأهيل والترميم المستدام للمباني والمدن التاريخية، وذلك بمقر الجمعية بحضور الدكتورة إيمان شرف رئيس الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة.

وتناولت الندوة أهمية الحفاظ على المباني الهامة بإعتبارها تراثنا التاريخي من خلال إكتشاف الرؤى حول تحديات ومكافآت الاستثمار فى ماضينا من أجل مستقبل مستدام.

وقدم مهندس معماري أيمن خليل شرح لتجاربه ‏في تأهيل عدة أماكن ‏تاريخية منها عدد من مكاتب البريد بأسوان ومكتب بريد العتبة، حيث تم‏ إعادة تأهيل وترميم تلك المباني وإعادتها الى رونقها التراثي بعدما تم اهملها ‏لفترات طويلة حتى اصبحت الآن تقدم خدماتها للمواطنين ‏بالإضافة إلى أنها ذات قيمة ‏تاريخية وتراثية ‏لجذب الاستثمار إليها ، ‏كما تم عرض ‏المراحل التي ‏مر بها ‏لإعادة تطوير تلك الأماكن التراثية.

وخلال كلمة الدكتورة رئيس الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة التى ألقت الضوء عن القيمة التاريخية والسياحية للمباني التراثية وأهمية تطويرها و الحفاظ عليها حيث ‏سيتم عرض مقترح على محافظ الإسكندرية ‏بتنمية بعض الأماكن ‏التراثية بهدف استثمارها ‏سياحيًا وإقتصاديًا.

خرجت ‏الندوة بعدد من التوصيات منها ‏تأهيل وتطوير عدد من المباني التراثية في الإسكندرية ‏بهدف الحفاظ عليها ‏تراثيًا ‏واستثمارها والاستفادة منها.

جاء ذلك بحضور المهندس محمد هنو-رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال، والمهندس محمد محرم نائب رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال وزوجة سفير دولة تركيا، ومهندس مصطفى كرام عضو مجلس الإدارة، والمهندس هاني ابو السعد-رئيس لجنة الإسكان والتنمية، والمهندسة داليا ياسين - نائب رئيس لجنة الإسكان، والمهندس وليد شوقي-نائب رئيس لجنة الإسكان، ولي ليكا باندليدس رئيس النادي البحري اليوناني.