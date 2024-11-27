محافظ مطروح يناقش استعدادات تنفيذ الدورة الأساسية لإعداد المدربين الرياضيين

التقى اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، اليوم الأربعاء، الدكتور محمد حميدو محمود، نقيب الرياضيين بالمحافظة، وأعضاء مجلس النقابة الفرعية للمهن الرياضية بمطروح، بحضور المهندس حسين السنيني السكرتير العام المساعد بمحافظة مطروح؛ لمناقشة الاستعدادات لتنفيذ الدورة الأساسية لإعداد المدربين الرياضيين والتي تتم للمرة الأولى بالمحافظة خلال شهر ديسمبر المقبل.

وتقام الدورة تحت رعاية محافظ مطروح، في خطوة علمية وعملية لإعداد المدربين بمحافظة مطروح بالشكل العلمى السليم التى تنطبق ورؤية مصر 2030 فى الارتقاء بالمجال الرياضي على مستوى علمى متقدم وتستمر الدورة لمده 45 يومًا.

وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، السكرتير المساعد، ووكيل وزارة الشباب والرياضة بمطروح، بالعمل على الاستعداد الجيد للدورة مع تقديم كافة التيسيرات والدعم وتذليل أى عقبات لإنجاح فعالياتها بالمحافظة والتى تهدف لإعداد كوادر مؤهلة لقيادة العمل الرياضي بالأندية ومراكز الشباب والمناطق الرياضية.

ودعا محافظ مطروح أبناء المحافظة للمشاركة في هذه الدورة التي تتيح لهم العمل بشكل أكاديمي وأيضًا الانضمام لنقابة المهن الرياضية.