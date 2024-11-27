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الأربعاء 27 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

القبض على سائق دهس مواطنا وتسبب فى وفاته بدار السلام

المتهم
المتهم
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ألقى رجال مباحث القاهرة، القبض على سائق دهس مواطنا وتسبب فى وفاته بدار السلام.

تلقى قسم شرطة دار السلام بمديرية أمن القاهرة بلاغا من إحدى المستشفيات بإستقبالها جثة أحد الأشخاص، متوفى إثر إصابته فى حادث تصادم.

وبالإنتقال والفحص وبسؤال شقيقه قرر بأنه حال عبور المجنى عليه الطريق بدائرة القسم إصطدمت به سيارة مجهولة ولاذت بالفرار ونتج عن ذلك إصابته التى أودت بحياته.

وبإجراء التحريات أمكن تحديد وضبط السيارة وقائدها عامل، مقيم بدائرة قسم شرطة مصر القديمة وتبين عدم حمله رخصة قيادة  وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

مباحث القاهرة سائق دهس مواطن وتسبب فى وفاته دار السلام