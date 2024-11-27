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الأربعاء 27 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

إحباط محاولة 5 أشخاص التنقيب عن الأثار داخل عقار بالزيتون

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أحبطت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة  محاولة 5 أشخاص التنقيب عن الأثار داخل عقار  بدائرة قسم شرطة الزيتون

وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة  قيام 5 أشخاص ، مقيمين بدائرة قسم شرطة الزيتون) بالتنقيب عن الآثار بأحد العقارات بدائرة القسم ، و عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم حال قيامهم بأعمال الحفر والتنقيب عن الآثار بالعقار المشار إليه ، وعثر بداخله على (حفرة بعمق 5 متر وعرض 4 متر -  أدوات ومعدات التنقيب) وبمواجهتهم إعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب غير المشروع عن الآثار، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 

أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة التنقيب عن الآثار قسم شرطة الزيتون