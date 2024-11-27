إحباط محاولة 5 أشخاص التنقيب عن الأثار داخل عقار بالزيتون

أحبطت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة محاولة 5 أشخاص التنقيب عن الأثار داخل عقار بدائرة قسم شرطة الزيتون

وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام 5 أشخاص ، مقيمين بدائرة قسم شرطة الزيتون) بالتنقيب عن الآثار بأحد العقارات بدائرة القسم ، و عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم حال قيامهم بأعمال الحفر والتنقيب عن الآثار بالعقار المشار إليه ، وعثر بداخله على (حفرة بعمق 5 متر وعرض 4 متر - أدوات ومعدات التنقيب) وبمواجهتهم إعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب غير المشروع عن الآثار، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

