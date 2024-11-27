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الأربعاء 27 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

القبض على سيدة ونجليها بتهمة تصنيع الأدوية من مواد مجهولة بالمعصرة

صورة أرشيفة
صورة أرشيفة
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نجحت أجهزة الأمن بالقاهرة فى القبض على سيدة ونجليها لقيامهم بتصنيع الادوية من مواد مجهولة المصدر داخل شقة بالمعصرة.

تلقى قسم شرطة المعصرة بمديرية أمن القاهرة بلاغا بقيام بعض الأشخاص  بتصنيع أدوية مجهولة المصدر " بدون ترخيص " متخذين من  شقة سكنية  كائنة بدائرة القسم مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.
وعقب تقنين الإجراءات وبإستهداف الشقة المشار إليها أمكن ضبط  ربة منزل ونجليها  وبحوزتهم مضبوطات أبرزها عدد من علب الدواء "مختلفة الأنواع، عدد من أقراص الدواء ،  عدد من العبوات والشرائط الفارغة والمعدة للتعبئة، , وبمواجهتهم إعترفوا بخلط العقاقير المضبوطة وإعادة تعبئتها وبيعها للمواطنين بمقابل مادى بقصد تحقيق الربح،و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

 

 

القبض على سيدة ونجليها المعصرة تصنيع الادوية من مواد مجهولة المصدر