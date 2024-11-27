جهاز تنمية المشروعات يتعاون مع الوادي الجديد لتوطين صناعة الحرير في مصر

قام اللواء الدكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، بزيارة لجهاز تنمية المشروعات، حيث استقبله الأستاذ باسل رحمي الرئيس التنفيذي للجهاز، وعقد الجانبان اجتماعا بمشاركة لفيف من مسئولي الجهاز والمحافظة ناقشا خلاله تفعيل آليات التعاون بين الجهاز والمحافظة.

وقد تناول اللقاء عددا من المحاور المهمة للتوسع في أنشطة الجهاز التنموية بمحافظة الوادي الجديد وتقديم سبل الدعم لأصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة، خاصة المشروعات المتخصصة في الإنتاج الزراعي وتشجيع الشباب والمواطنين بالمحافظة على إقامة مشروعات جديدة أو التوسع في المشروعات القائمة لتوفير المزيد من فرص العمل اللائقة لأبناء المحافظة ورفع مستواهم الاقتصادي.

وأكد رحمي على أن الاجتماع تناول آليات تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتوطين صناعة الحرير في مصر والتنسيق بين محافظة الوادي الجديد والجهاز لوضع خطة عمل مشتركة لتوطين هذه الصناعة المهمة عن طريق إتاحة الخبرات والتمويلات اللازمة من خلال الجهات الشريكة الدولية، وبالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة وعلى رأسهم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ووضع خريطة متكاملة لمراحل الإنتاج والتصنيع.

وأضاف رحمي أنه سيتم البدء في إعداد دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع، وتطبيق نموذج مقترح في عدد 2 قرية بكل مركز من مراكز المحافظة كنواة لتكرار النموذج في مناطق أخرى داخل وخارج المحافظة بعد تطبيق وتقييم التجربة، مشيرا إلى أن الخطة ستتضمن توفير ماكينات إنتاج خيوط الحرير وإنشاء معمل لإنتاج بيض دودة الحرير بالمحافظة للمساهمة في تقليل الواردات المصرية من الحرير الخام والتوسع في إنتاج شتلات أشجار التوت الهندي بالتنسيق مع مراكز البحوث المتخصصة لتوفير أوراق التوت التي تعتبر المصدر الرئيسي لتغذية دودة القز المنتجة للحرير.

من جانبه أوضح اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، أن المحافظة قد أطلقت مبادرة لتوطين صناعة الحرير الطبيعي بالمحافظة، ضمن جهود إعادة إحياء إنتاج وصناعة الحرير، حيثُ خصصت ما يقرب من 2500 فدان على مستوى المحافظة للتوسع في مشروعات زراعة التوت، بالإضافة لإنشاء (٢٥) معمل مجهز لإنتاج الحرير وتربية دودة القز، فضلًا عن التعاون مع العديد من الخبراء المحليين والدوليين لتوفير الشتلات النادرة والأصناف الجيدة من التوت لزراعتها، وعقد دورات تدريبية لتوفير الأيدي العاملة المدربة في هذا المجال، وأعرب الزملوط عن بالغ تقديره للتعاون المستمر مع الجهاز بما يسهم في توفير فرص عمل، ويلبي دعم مشروعات الشباب الصغيرة والمتوسطة وتنميتها.