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الأربعاء 27 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

وزير الدفاع اللبناني: لن نقبل بحرية حركة الجيش الإسرائيلي بعد وقف إطلاق النار

وزير الدفاع اللبناني
وزير الدفاع اللبناني موريس سليم
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قال وزير الدفاع اللبناني موريس سليم، إن الحديث عن حرية حركة القوات الإسرائيلية في لبنان يتناقض مع مضمون اتفاق وقف إطلاق النار المكون من 13 مادة بين إسرائيل وحزب الله.

وقال في تصريحات نقلتها الوكالة الوطنية للاعلام ان "الاتفاق لم ينص على هذا الامر ونحن لن نقبل به وما ورد في الاتفاق يتحدث عن حق الطرفين في الدفاع عن النفس".

وهنأ الشعب اللبناني على دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، وقال: "لقد دفعت بلادنا تضحيات وألماً كبيراً، وقد سئمنا من تحمل هذه التضحيات والألم". وأكد أن الجيش سيفعل كل ما يلزم لتطبيق خطة وقف إطلاق النار.

وقال إنه لن يكون هناك صدام مع حزب الله عندما يتوجه الجيش اللبناني إلى الجنوب، وأضاف: "نحن لا نتحدث عن صدام بل عن استقرار البلد وعن السيادة وعن انتشار الجيش للحفاظ على البلد والحفاظ على الجنوب والوصول إلى الحدود مرة أخرى للوقوف على حدود الوطن والدفاع عنه".

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