اليوم.. محكمة كفر الدوار الجزئية تنظر تجديد حبس الطبيبة وسام شعيب

تنظر محكمة كفر الدوار الجزئية بمحافظة البحيرة،برئاسة المستشار محمد نجا، قاضي الأمور الوقتية، اليوم الأربعاء، تجديد حبس الطبيبة وسام شعيب، المعروفة إعلاميا بـ "طبيبة كفر الدوار"، بعد إنتهاء مدة حبسها 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وكانت نيابة كفر الدوار بمحافظة البحيرة، قررت حبس طبيبة أمراض النساء بكفر الدوار لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وتم تجديد الحبس لها 15 يومًا علي ذم التحقيقات.

وفي سياق متصل، أعلنت النيابة العامة عن إجراء تحقيقات مكثفة حول الواقعة وظروفها، بالتعاون مع مباحث الاتصالات.

ووجهت النيابة العامة، إليها عدة اتهامات، من بينها التعدي على القيم الأسرية والمجتمعية بهدف الإخلال بالنظام العام، ونشر أخبار كاذبة تؤدي إلى تكدير السلم والأمن العام، بالإضافة إلى سوء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لزعزعة استقرار الشعب المصري.

وألقي القبض علي "وسام شعيب"، طبيبة النساء والتوليد بكفر الدوار، بناءً على مقطع فيديو نشرته على حسابها الشخصي على Facebook، تكشف فيه حمل بعض الفتيات بدون زواج شرعي.

ومن جانبها، أكدت الطبيبة في تصريحات صحفية قبل القبض عليها، أن نية نشر الفيديوهات كانت نبيلة وأنها لم تكشف عن أي تفاصيل شخصية للمرضى.

كما أشارت في تصريحاتها، إلى أن هدفها من النشر كان توجيه نصائح للأسر وأولياء الأمور للحفاظ على استقامة أبنائهم وبناتهم في المجتمع.