قبرص تعرض على رئيس الوزراء اللبناني المساعدة في وقف إطلاق النار

قالت حكومة قبرص يوم الأربعاء إنها مستعدة للمساعدة بأي طريقة ممكنة في المساعدة في تنفيذ وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بين لبنان وإسرائيل.

وذكر بيان صادر عن مكتب المتحدث باسم الحكومة أن الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليديس تحدث هاتفيا مع رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي يوم الأربعاء، بحسب ما أوردته وكالة رويترز للأنباء.

وقال المتحدث باسم الحكومة القبرصية في بيان أعرب خريستودوليديس عن استعداد قبرص للمساعدة بأي طريقة مطلوبة - مع الأخذ في الاعتبار قرب قبرص كدولة عضو في الاتحاد الأوروبي الأقرب إلى المنطقة وعلاقاتها الممتازة مع جميع الأطراف - سواء في تنفيذ وقف إطلاق النار أو أي طلب آخر".

وأطلقت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي النار على مشتبه بهم تم اكتشافهم في منطقة محظورة في الأراضي اللبنانية، بعد ساعات من سريان وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان في الساعة الرابعة صباحًا بالتوقيت المحلي.

وفي وقت سابق من يوم الأربعاء، ذكرت هيئة الإذاعة العبرية الرسمية أن الجنود أطلقوا طلقات تحذيرية على عناصر من حزب الله حاولوا العودة إلى كفر كلا في جنوب لبنان.

وفي أعقاب الحادث، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، إنه أصدر تعليماته لجيش الاحتلال بالعمل بقوة ضد مثل هذه الحوادث، حسبما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية.

وأشار جيش الاحتلال أيضًا إلى أن القوات الإسرائيلية ظلت منتشرة في مواقعها في جنوب لبنان، وأن القوات الجوية ستكون مستعدة للعمل في جميع أنحاء البلاد، وأن مجموعة الدفاع الجوي الإسرائيلية ستظل في حالة تأهب قصوى.