أفاد تقرير عرضته فضائية «القاهرة الإخبارية»، ان موسكو تتوعد برد انتقامي على تسليح الغرب لأوكرانيا.

وذكر التقرير، أن التصعيد استمر بعدما أثير بشأن تزويد الغرب أوكرانيا بأسلحة نووية، وأكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، ديمتري ميدفيديف، أن نقل أسلحة نووية إلى كييف سيكون بمثابة استعداد لصراع نووي مع روسيا.

وأضاف التقرير، أن وزارة الدفاع الروسية توعدت بأنها تعد ردًا على الهجمات الأخيرة التي نفذتها أوكرانيا على أراضيها، باستخدام صواريخ «أتاكمس» في وقت حذر فيه الجهاز الأمن الفيدرالي الروسي من السماح باستخدام العمق الروسي والذي سيؤدي إلى تصعيد الصراع في أوروبا.