حبس المتهم بقتل نجل عمه في الشرقية بسبب خلافات بينهما

قررت نيابة الزقازيق اليوم حبس المتهم بقتل نجل عمه إثر خلافات سابقة بينهما 4 ايام علي ذمة التحقيقات.

وكان اللواء عمرو رؤوف مدير أمن الشرقية قد تلقي إخطارا من مأمور قسم ثانى الزقازيق يفيد ورود إشارة من المستشفى العام بوصول" كمال ال ع ع " 16 عاما مقيم كفر الزقازيق البحرى مصابا بجرح ذبحي بالرقبة وتوفى فى الحال وتم التحفظ على الجثمان بثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة.

وتبين من التحريات الأولية قيام " ك ح" نجل عم المجنى عليه بالتعدى عليه بسلاح أبيض أثناء سيرهما أمام صيدلية" م " بكفر الزقازيق البحرى وذلك على اثر خلافات سابقة بينهما.

وتمكن ضباط مباحث قسم ثانى الزقازيق من ضبط المتهم والتحفظ عليه وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 17065 جنح قسم ثانى الزقازيق لسنة 2024 وبالعرض على النيابة العامة قررت نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى الأحرار التعليمى لإجراء الصفة التشريحية عليها لبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثها وتحريات المباحث حول الواقعة وصرحت بالدفن وتسليم جثمان المتوفى الى رحمة مولاه الى اسرته عقب الانتهاء من الإجراءت القانونية.