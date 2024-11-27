وزير الدفاع اللبناني يكشف تفاصيل تحركات الجيش بعد وقف إطلاق النار

كشف وزير الدفاع اللبناني موريس سليم، يوم الأربعاء عن تفاصيل تحركات الجيش اللبناني في مناطق الجنوب بعد إقرار وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل.

وقال وزير الدفاع اللبناني، إن الجيش اللبناني سيقوم بكل ما يلزم ليكون ركنا أساسيا بقيام اللازم، مشيرا إلي أن الجيش سيحفظ استقرار البلد والسيادة في الجنوب ويقف على حدود لبنان ليؤمن سلامته.

وأوضح سليم أن نشر الجيش اللبناني سيجري على 3 دفعات مبينا أن الجيش موجود في الجنوب ولكن سينتشر في المناطق التي تنسحب منها القوات الإسرائيلية.

وأطلقت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي النار على مشتبه بهم تم اكتشافهم في منطقة محظورة في الأراضي اللبنانية، بعد ساعات من سريان وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان في الساعة الرابعة صباحًا بالتوقيت المحلي.

وفي وقت سابق من يوم الأربعاء، ذكرت هيئة الإذاعة العبرية الرسمية أن الجنود أطلقوا طلقات تحذيرية على عناصر من حزب الله حاولوا العودة إلى كفر كلا في جنوب لبنان.

وفي أعقاب الحادث، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، إنه أصدر تعليماته لجيش الاحتلال بالعمل بقوة ضد مثل هذه الحوادث، حسبما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية.

وأشار جيش الاحتلال أيضًا إلى أن القوات الإسرائيلية ظلت منتشرة في مواقعها في جنوب لبنان، وأن القوات الجوية ستكون مستعدة للعمل في جميع أنحاء البلاد، وأن مجموعة الدفاع الجوي الإسرائيلية ستظل في حالة تأهب قصوى.