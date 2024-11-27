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الأربعاء 27 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

ضبط 3 أشخاص بحوزتهم 50 ألف علبة سجائر مجهولة المصدر بالقاهرة

صورةأرشيفية
صورةأرشيفية
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ضبطت أجهزة الأمن بالقاهرة  3 أشخاص  وبحوزتهم أكثر من 50 ألف علبة سجائر بدون فواتير مجهولة المصدر ومهربة جمركياً.

تعود الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط 3 أشخاص وبحوزتهم مضبوطات أبرزها ( 50,730  ألف علبة سجائر بدون فواتير ومجهولة المصدر مهربة جمركياً")، وبمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الإتجار، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمحاولات تجميع السجائر وحجبها عن التداول لرفع أسعارها وكذا ضبط السجائر مجهولة المصدر والمهربة جمركياً..

أجهزة الأمن بالقاهرة علبة سجائر مهربة جمركيا الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة