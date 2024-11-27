التصريح بدفن جثة شاب لقي مصرعه بحادث في الشرقية

قررت نيابة العاشر من رمضان، اليوم الأربعاء، التصريح بدفن جثة شاب لقي مصرعه متاثرًا بإصابته بسحجات وكدمات وإصابات متفرقة إثر تعرضه لحادث انقلاب جرار زراعي بالحي 16 نطاق قسم ثالث العاشر من رمضان.

وكان اللواء عمرو رؤوف، مدير أمن الشرقية قد تلقى إخطارًا من مأمور قسم ثالث العاشر من رمضان يفيد بورود إشارة من مستشفى التأمين الصحى بالعاشر من رمضان بوصول"عبد الرحمن م م" 25 عامًا جثة هامدة متأثرًا بإصابته بسحجات متعددة ونزيف إثر تعرضه لحادث انقلاب جرار زراعى بالحى الـ 16 خلف قسم ثالث.

تم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة التي صرحت بالدفن عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.