رحبت الهند اليوم الأربعاء باتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان، والذي دخل حيز التنفيذ اليوم.
وقالت وزارة الخارجية الهندية -في بيان صحفي نقلته صحيفة تايمز أوف إيدنيا الهندية-: "نرحب بوقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان الذي تم الإعلان عنه".
وأضاف البيان: "لقد دعونا دائما إلى خفض التصعيد وضبط النفس والعودة إلى مسار الحوار والدبلوماسية، ونأمل بأن تؤدي هذه التطورات إلى السلام والاستقرار في المنطقة الأوسع نطاقا".
العالم
الهند ترحب بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله
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رحبت الهند اليوم الأربعاء باتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان، والذي دخل حيز التنفيذ اليوم.
رحبت الهند اليوم الأربعاء باتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان، والذي دخل حيز التنفيذ اليوم.