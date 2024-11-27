الهند ترحب بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله

رحبت الهند اليوم الأربعاء باتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان، والذي دخل حيز التنفيذ اليوم.

وقالت وزارة الخارجية الهندية -في بيان صحفي نقلته صحيفة تايمز أوف إيدنيا الهندية-: "نرحب بوقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان الذي تم الإعلان عنه".

وأضاف البيان: "لقد دعونا دائما إلى خفض التصعيد وضبط النفس والعودة إلى مسار الحوار والدبلوماسية، ونأمل بأن تؤدي هذه التطورات إلى السلام والاستقرار في المنطقة الأوسع نطاقا".