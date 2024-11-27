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الأربعاء 27 نوفمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الهند ترحب بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله

لبنان
لبنان
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رحبت الهند اليوم الأربعاء باتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان، والذي دخل حيز التنفيذ اليوم.
وقالت وزارة الخارجية الهندية -في بيان صحفي نقلته صحيفة تايمز أوف إيدنيا الهندية-: "نرحب بوقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان الذي تم الإعلان عنه".
وأضاف البيان: "لقد دعونا دائما إلى خفض التصعيد وضبط النفس والعودة إلى مسار الحوار والدبلوماسية، ونأمل بأن تؤدي هذه التطورات إلى السلام والاستقرار في المنطقة الأوسع نطاقا".

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