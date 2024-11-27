بدء التصويت في الانتخابات الرئاسية في ناميبيا

توجه الناخبون في ناميبيا، اليوم الأربعاء، إلى مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية التي تشهدها البلاد وتسعى خلاها نيتومبو ناندي ندايتواه مرشحة حزب المنظمة الشعبية لجنوب غرب إفريقيا (سوابو) لأن تكون أول سيدة تتولى هذا المنصب.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أن التصويت بدأ في تمام الساعة السابعة صباحا بالتوقيت المحلي لناميبيا، ومن المقرر أن ينتهي في تمام الساعة مساء بالتوقيت ذاته، مشيرة إلى أن ارتفاع معدلات البطالة والفقر وعدم المساواة ومزاعم انتشار الفساد تعد أبرز القضايا التي يواجهها المرشحون.

وأشارت الشبكة البريطانية إلى أن المرشح يحتاج إلى الحصول على أكثر من 50% من أصوات الناخبين لتحقيق الفوز أو يتم إجراء جولة إعادة بين المرشحين اللذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات.

بدورها، أدلت ناندي ندايتواه بصوتها في العاصمة ويندهوك وحثت المواطنين على الخروج والمشاركة في الانتخابات لأن ذلك سيكون له تأثير على حياتهم على مدار السنوات الخمس المقبلة.

يشار إلى أن ناميبيا يقودها حاليا الرئيس المؤقت نانجولو مبومبا الذي تولى السلطة في فبراير بعد وفاة الرئيس حاجي جينجوب لكنه لم يترشح في هذه الانتخابات.