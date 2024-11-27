ads
الأربعاء 27 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

إسبانيا: 2.3 مليار يورو مساعدات جديدة لفالنسيا بعد الفيضانات

رئيس الوزراء الإسباني
رئيس الوزراء الإسباني
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، اليوم الأربعاء، عن تقديم 2.3 مليار يورو (2.42 مليار دولار) كمساعدات إضافية لإعادة إعمار منطقة فالنسيا بعد الفيضانات العارمة الأكثر دموية في تاريخ إسبانيا الحديث.
ولقي أكثر من 220 شخصا حتفهم ولا يزال خمسة أشخاص في عداد المفقودين بعد أن تسببت الأمطار الغزيرة في فيضانات اجتاحت الضواحي الواقعة جنوب العاصمة الإقليمية فالنسيا، حسبما أورد موقع "زون بورس" الإخباري الفرنسي.
وتضاف هذه المساعدات إلى 14.36 مليار يورو تم الإعلان عنها في وقت سابق.
 

إسبانيا الفيضانات فالنسيا رئيس الوزراء الإسباني