من بينها «ترعة المحمودية ومحطة مصر».. 7 مشاريع غيرت شكل الإسكندرية

كشفت المدينة الساحلية مؤخرًا عن خطواتها في السنوات الأخيرة نحو التطوير والتميز ومشاريع غيرت ملامحها، فبدءًا من افتتاح المتحف اليوناني الروماني بنسخته الحديثة، وصولًا إلى تطوير أقدم شوارع المدينة وهو شارع النبي دانيال، والذي يعبر عن حضارة عاشتها محافظة الإسكندرية ومازالت معالمها محفورة إلى الآن.

فمع الرؤية الحضارية التي تتبناها الدولة المصرية في جميع المحافظات كان النصيب الأكبر لعروس البحر الأبيض المتوسط، حيث شهدت المحافظة مشروعات قومية كبرى فى مختلف المجالات، أبرزها الاهتمام بالمشاريع بمجال الطرق والمحاور، مشروعات القضاء على العشوائيات، بالإضافة إلى تطوير المناطق الأثرية والمتاحف، وهذه المشروعات التنموية الأولى من نوعها في تاريخ الإسكندرية.

افتتاح المتحف اليوناني الروماني



خلال السنوات الأخيرة الماضية أولت محافظة الإسكندرية اهتمام كبير بقطاع المتاحف والمقاصد السياحية، وأبرزهم هو المتحف اليوناني الروماني، والذي افتتح مؤخرًا، وكشف عن أهم وأبرز الأثار التي يعود تاريخها إلى العصرين اليوناني والروماني.

فقد تم تأسيسه عام 1889، على يد الإيطالي جيوسيبي بوتي، بهدف حماية الأثار النادرة والتي لا يوجد لها بديل حول العالم من التدمير والتهجير، فقد بدأ المتحف في عقار بسيط مستأجر، وافتتحه الخديوي عباس حلمي الثاني في 17 أكتوبر 1892، إلى أن توالت مراحل التطوير ليصبح في عام 2024 واحد من أجمل المتاحف الأثرية في مصر، ونفذ المتحف بطريقة مختلفة، وتضمين صياغة جديدة لعرض الأثار بترتيب حدوثها، على مر السنوات.



تطوير حدائق المنتزه وأنطونيادس

ومن أهم المشروعات التي كانت ضمن أجندة المحافظة في خطة التطوير، هو الاهتمام بأهم وأكبر الحدائق التي تتميز بها محافظة الإسكندرية وأبرزهم حديقة المنتزه، والتي كانت قديمًا مقصداُ للمشاهير حول العالم، فهو تطل مباشرة على شواطئ البحر الأبيض المتوسط، وبها واحدة من أجمل القصور الرئاسية.

بالإضافة إلى أعمال التطوير في حديقة أنطونيادس، والتي تحتوى على أندر أنواع الزهور والورود، فبعد عمليات التطوير وافتتحها مؤخرًا، أصبحت مزار سياحي لأهالي محافظة الإسكندرية والمحافظات المجاورة لها.

تطوير ترعة المحمودية بالإسكندرية

مشروع تطوير ترعة المحمودية، وهو واحد من أبرز المشاريع التي تم العمل عليها مؤخرًا، فهو محور هام يمتد بطول المدينة، يطلق عليه اليوم "شريان الأمل"، تم العمل عليه لتقليل من الازدحام حول طريق الكورنيش والطريق الرئيسي للمحافظة وهو شارع أبو قير، يربط ما بين شرق وغرب المحافظة

منطقة النبي دانيال

وشهدت مؤخرا مؤخرًا منطقة النبي دانيال أعمال التطوير مكثفة، تمت من خلال تجديد الأرصفة والبنية التحتية وأكشاك لبيع الكتب التاريخية والهامة، بجانب الحفاظ على الطابع التراثي والتاريخي لهذا الشارع القديم، وتحسين المرافق والخدمات لتكون منطقة أمنة للزوار السكان من حولها، فهو شارع أصبح يربط بين التاريخ والبيئة الحديثة الآن.

مشروع بشاير الخير

وهو واحد من سلسلة مشاريع تتم في العديد من محافظات مصر، يشمل مبان سكنية حديثة ومجهزة بالكامل، تهدف إلى توفير سكن آمن ومستقر، لسكان المناطق العشوائية، وتحسين مستوى المعيشة لدى المواطنين.

تجديد محطة مصر في الإسكندرية

وفي إطار خطة الدولة لتحسين البنية التحتية، شهدت منطقة محطة مصر، وهي أهم مراكز النقل الرئيسية التي يوجد بها وسائل نقل إلى شرق وغرب المحافظة، أعمال تطوير وتجديد واسعة وشاملة.

فبدءًا من ساحات الانتظار إلى تجديد المباني التاريخية، وصولًا إلى تطوير أهم محطة قطار بالمحافظة، عمل هذا المشروع على تحسين تجربة السفر من وإلى الإسكندرية، وتوفير خدمات نقل متطورة توفر الراحة والأمان.